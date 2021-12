Pandemie : Moseltherme Traben-Trarbach/Bad Wildstein schließt coronabedingt

Traben-Trarbach Die Moseltherme hat wegen Corona geschlossen - vorläufig.

Am 4. Dezember traten die neuen Corona-Regeln des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt ist die Anzahl der Besucher in der Moseltherme stark rückläufig.Deswegen hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, die Moseltherme vom 13. Dezember zunächst bis zum 13. Januar 2022 zu schließen.