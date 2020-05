Corona : Nur noch zwölf Erkrankte im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Sven Hoppe

Bernkastel-Wittlich (red) Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Patienten im Landkreis geht weiter zurück: So waren am Mittwochnachmittag nur noch zwölf Erkrankte im Landkreis gemeldet. Das teilte die Verwaltung mit. Zwar wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Mittwoch vier neue Covid-19-Fälle gemeldet, insgesamt liegt die Zahl der Erkrankten bei 157; die häusliche Isolierung endete jedoch für sechs Menschen, sodass die Zahl der Genesenen insgesamt bei 143 liegt.

Zwei Menschen aus dem Kreisgebiet starben bisher an Covid-19. Im Verbundkrankenhaus wird derzeit kein Covid-19-Patient aus dem Kreis versorgt.