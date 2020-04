Pandemie : Zentrale Anlaufstelle wegen Corona: Fiebermessen in der Festhalle

Zentrale Anlaufstelle wegen Corona: Fiebermessen in der Festhalle

Thalfang Fünf Ärzte organisieren in Thalfang gemeinsam eine zentrale Anlaufstelle für Patienten mit grippeähnlichen Symptomen. Der Eröffnungstermin steht noch nicht genau fest. Und das hat Gründe.

In Thalfang eröffnet in diesen Tagen die erste Fieberpraxis im Kreis. Dort werden künftig Patienten mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten und Schnupfen behandelt.

Worum geht es? „Wir tun das, um unsere Patienten zu schützen“, erklärt Dr. Sandra Adam aus Bäsch, die gemeinsam mit Dr. Barbara Icking-Zock aus Deuselbach in Thalfang eine Hausarztpraxis führt. Die Entscheidung fiel in der Sorge, dass nach der Behandlung eines Patienten, der mit dem Coronavirus infiziert ist, die eigene Praxis gesperrt und die Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet sein könnte.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz bietet einen Hausbesuchsdienst zur Durchführung von Tests auf eine Corona-Infektion an. Dieses Angebot gilt insbesondere für nicht mobile Patienten und kann über die Telefonnummer des Patientenservices 116117 angefordert werden.

Auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule für Technologie und Umwelt in Wittlich hat die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz eine „ Drive-in-Teststation “ für Corona eingerichtet. Zur Abnahme eines Abstrichs in der Teststation ist eine vorherige Überweisung durch den Hausarzt erforderlich. Die Teststation ist Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Fieberpraxis in Thalfang ist laut Kreisverwaltung nach der Eröffnung zunächst die einzige im Kreis. Die teilnehmenden Praxen sind Dr. Sandra Adam, Dr. Barbara Icking-Zock, Telefon 06504/91500, Dr. Wolfgang Bender, Telefon 06504/777, Anton Göppert, Dr. Ursula Meiners, Telefon 06504/2121. Bei Verdacht auf Corona (Symptome: Fieber, Husten, Schnupfen) sollen sich Patienten telefonisch an ihren Hausarzt wenden oder unter der Telefonnummer 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen.

Wer betreibt die Fieberpraxis? Deshalb habe man sich laut Adam in der vergangenen Woche mit weiteren Ärzten aus dem Raum Thalfang zusammengesetzt und beschlossen, eine Fieberpraxis zu gründen. Mit von der Partie sind neben Adam und Icking-Zock Dr. Wolfgang Bender sowie Anton Göppert und Dr. Ursula Meiners, die eine Praxisgemeinschaft bilden. Adam hält es für einen „Glücksfall“, dass das alle gemeinsam stemmen.

Was bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung zu tun ist

Wie ist das Procedere? Ein Patient, der an grippeähnlichen Symptomen leidet, meldet sich telefonisch in einer der Praxen der beteiligten Ärzte und erhält möglichst zeitnah einen Termin. Zum verabredeten Zeitpunkt geht er zur Festhalle und lässt sich von dem an dem Tag diensthabenden Arzt behandeln. Ganz wichtig: Corona-Verdachtsfälle werden dort nicht getestet. Sie werden weiter zur Teststation auf den Hof der Berufsbildenden Schule Wittlich geschickt – dort kann sich nach wie vor nicht jeder testen lassen. Man braucht eine Überweisung vom Hausarzt.