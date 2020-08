Demos in Wittlich : „Corona-Rebellen nutzen meine Gäste aus“

Michaela Willems und Jürgen Werner vom Bistro Carpe Diem schließen wegen der Kundgebungen sonntagsnachmittags ihre Gastronomie. Foto: Christian Moeris

Wittlich Immer wieder sonntags: Die lärmenden Kundgebungen am Platz an der Lieser vertreiben Wirt Jürgen Werner die Gäste: Wittlichs Biergarten am Lieserufer bleibt deshalb fortan sonntagsnachmittags geschlossen.

Wem gehört der Platz an der Lieser? Seit Wochen kapern sonntagsnachmittags die Corona-Rebellen Wittlichs lauschiges Plätzchen mit Biergarten am Lieserufer, das für 2,5 Millionen Euro Steuergeld aufgehübscht wurde. Die Anführerin der Corona-Rebellen, Marina Peil-Wendling aus Altrich, möchte ihre Versammlung mit dem Titel „Friede Freiheit Gerechtigkeit“ dort nun jeden Sonntagnachmittag bis zum Jahr 2023 abhalten. Und solange die Corona-Rebellen sonntagsnachmittags dort auflaufen, so erklärt die Antifa Trier, werde man dort eine Gegendemo veranstalten.

Leidtragende Dritte sind Jürgen Werner und seine Frau Michaela Willems vom Bistro Carpe Diem.

„Die Kaffee- und Kuchenzeit am Sonntagnachmittag ist meine Hauptgeschäftszeit“, sagt Werner, Wirt des Bistros mit großem Biergarten am Platz an der Lieser. Aber aufgrund des Lärms beider Kundgebungen habe er vergangenen Sonntag keine Bestellungen mehr aufnehmen können und seinen Betrieb deshalb geschlossen. Werner hat von den Corona-Rebellen und auch den Gegendemonstranten der Antifa genug.

Er habe eigentlich neutral bleiben wollen, sagt er, aber die Kundgebungen schädigten sein Geschäft. Hauptproblem beider Versammlungenn, aber insbesondere das der Gegendemonstranten von der Antifa, sagt Werner, sei für ihn der Lärm. Die „stressige und laute Punkmusik“ aus dem Lautsprecher mache ihn und seine Angestellten „aggressiv“. Deshalb kämen sonntagsnachmittags auch kaum mehr Kunden, sagt Werner. „Eltern mit Kindern und viele Gäste haben Angst vor der Polizei, den Vermummten und dieser aggressiven Musik.“

Er sei ja nicht gegen Demonstrationen und würde sich da eigentlich gerne neutral verhalten, aber die Art und Weise mit der lauten und aggressiven Musik, das könne doch nicht sein. Dieses Spektakel störe doch die Sonntagsruhe, meint Werner. „Wer die ganze Woche geschafft hat und sonntags mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken will, der hat keinen Bock auf dieses Palaver und auch nicht auf diese stressige Musik.“ Ihm hätten an den vergangenen Sonntagen rund 60 Prozent Umsatz gefehlt – und das nach der entbehrungsreichen Lock-Down-Zeit. „Dabei muss ich jetzt, um den nächsten Winter zu überleben, Geld verdienen.“

Doch ein Großteil seines Stammpublikums sei an den vergangenen Sonntagen bereits ausgeblieben. „Jeder versucht jeden zu übertönen. Deshalb nervt es noch mehr. Die Leute, die hier sonst ein paar Stücke Kuchen essen und Kaffee trinken würden, laufen uns aus dem Biergarten weg.“ Mit der Schließung am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 17 Uhr habe er nun Konsequenzen gezogen. Die Demos, sagt seine Frau, seien zudem für die Angestellten psychisch kaum zu ertragen. Michaela Willems: „Wenn ich sonntags den Rasenmäher anmache, habe ich sofort die Polizei da stehen und muss ihn ausschalten. Aber dieses Spektakel darf hier stattfinden.“

Inhaber Werner teilt auch gut gegen die Corona-Rebellen aus: „Die sind doch nur hier, weil die meine Gäste als Publikum ausnutzen. Wenn ich nicht hier wäre, dann wären die auch nicht hier.“ Wenn die Corona-Rebellen, so wie sie es angekündigt haben, tatsächlich noch weiter auf dem Platz an der Lieser demonstrieren würden, sagt Werner, dann bekämen sie von ihm nichts mehr zu trinken. „Ich höre mir jede Woche von denen dasselbe Palaver an. Das hat weder Hand noch Fuß. Die machen sich hier doch lächerlich. Und egal was die Corona-Rebellen sagen, die Antifa ist immer dagegen“.

Jeder dürfe ja demonstrieren und seine Meinung kundtun, sagt Werner, und wenn die Corona-Rebellen ja mal einen Sonntag in Wittlich demonstrieren würden, dann würde ja niemand etwas sagen. Werner: „Aber doch bitte nicht jeden Sonntag bis 2023.“ Wenn die Kreisverwaltung daran auch nichts ändern könne, werde er seinen Gastronomiebetrieb nun jeden Sonntagnachmittag schließen, um den Corona-Rebellen das Publikum wegzunehmen. Denn wenn sein Biergarten leer sei, meint Werner, dann werde es den Corona-Rebellen mit Sicherheit in Wittlich zu langweilig. Der Trierische Volksfreund hat sich bei der für den Versammlungsort zuständigen Ordnungsbehörde erkundigt. Besteht vom Gesetz her gar keine Möglichkeit, die Demos an eine andere Stelle wie in den Stadtpark, auf das Gelände des Ex-Hela-Marktes oder, wie auch schon gefordert wurde, in den Mundwald zu verlegen?

Kreisordnungsbehörde Die Antwort ist unmissverständlich: „Das Versammlungsrecht ist ein durch das Grundgesetz geschütztes Grundrecht. Über Zeit, Ort und Art der Demonstration entscheidet der Veranstalter, nicht die Versammlungsbehörde“, erklärt die Kreisverwaltung. Was ist mit dem Lärm? Bei Demonstrationen entstehende Belästigungen müssten Dritte grundsätzlich ertragen. Das Ruhebedürfnis anderer Personen müsse der grundgesetzlich verbürgten Versammlungsfreiheit nachstehen.