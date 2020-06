Corona : Schlachthof: Alle müssen antreten

Wittlich Der TV ist beim Corona-Reihentest von 700 Mitarbeitern von Simon-Fleisch in Wittlich dabei. Werksvertragsarbeiter aus der Produktion, Fahrer, Veterinäre und Putzkräfte werden getestet.

Stress? Hektik? Lange Schlangen? Keine Spur davon. Im Gegenteil: Auf dem Gelände der Corona-Teststation in Wittlich herrscht am Dienstagvormittag entspannte Lockerheit.

Dabei haben die Tester vom DRK und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in dieser Woche ein beachtliches Programm zu bewältigen: 700 Menschen, die für und beim Wittlicher Fleischverarbeitungsbetrieb Simon arbeiten, sollen in dieser Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus geprüft werden. Alleine für den Dienstag, 30. Juni, war der Test von 300 Personen geplant. Um den erwarteten Ansturm zu bewältigen, sind neben der regulären Teststation vier weitere Abstrichstellen in Zelten nebenan aufgebaut worden. Doch nur vier der fünf Stationen sind am Dienstag in Betrieb. Es herrscht kein großer Ansturm, denn die Angestellten von Simon-Fleisch kommen tröpfchenweise über den Tag verteilt, abhängig von den individuellen Schichtzeiten, so dass vor der Teststation keine Menschenschlangen und Wartezeiten entstehen.