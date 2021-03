Corona : Baldenauhalle in Morbach öffnete am Montag für schnelle Corona-Tests

Morbach In der Baldenauhalle in Morbach haben am Montag die kostenlosen Schnelltests für die Bürger begonnen. Das Testangebot stieß auf gute Nachfrage.

(t.b.) Wer einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen möchte, kann dies seit Montag in verschiedenen Testzentren im Kreis tun. Die Baldenauhalle in Morbach etwa öffnete am Montag um 16 Uhr ihre Türen. In der ersten halben Stunde waren gut 50 Menschen durch die Registrierung durch. Wenn sich bald alles eingespielt hat, soll es zügig voran gehen: „Unser Ziel ist es, 60 Menschen pro Stunde zu testen“, sagt Jürgen Könen, IT-Leiter der Kreisverwaltung, der das Computer-System mit erarbeitet hat. Nach der Registrierung heißt es für die Besucher, ein paar Minuten in der Schlange warten. In der Halle warten dann Mitarbeiter in Schutzkitteln und machen einen Abstrich. Ihr Testergebnis können die Besucher dann online abrufen. Foto: Thorben Behring