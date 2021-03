Verfrühte Impfung : Kröver Corona-Skandal: Auch die Frau des Bürgermeisters wurde geimpft

Kröv Mitglieder des Gemeinderates greifen Ortsbürgermeister Thomas Martini scharf an: Er hätte sich nicht impfen lassen dürfen, finden sie. Das Problem wird nun besonders pikant, da Martini bestätigt, dass auch seine Frau vorzeitig geimpft worden sei.

Es liegt Spannung in der Luft: Rund 20 Bürger kommen zur Sitzung des Kröver Gemeinderates und warten auf die Stellungnahme des Ortsbürgermeisters Thomas Martini. Der Ortschef hatte sich Anfang des Jahres mit einer übrig gebliebenen Dosis Corona-Vakzin impfen lassen, was erst Anfang dieser Woche bekannt wurde. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte er angekündigt, dass er sich persönlich in der Sitzung am Mittwoch dazu erklären werde. Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, zu der Kröv gehört, begleitet die Sitzung mit seinem Stab.

„Ja, ich habe mich impfen lassen. Nein, es gab im Vorfeld nie ein Gespräch über eine vorzeitige Impfung“, sagt der Bürgermeister. Er habe am 10. Januar um 11.30 Uhr einen Anruf aus dem Kröver Seniorenheim erhalten. Dort sei an diesem Tag eine Impfstation aufgebaut gewesen. Dabei sei er informiert worden, dass wahrscheinlich am Nachmittag, wenn die Impfung durch sei, noch Impfstoff übrig wäre. Martini weiter: „Hier wurde ich gefragt, ob meine Mutter schon einen Termin hätte oder ob sie dann vielleicht kurzfristig für die Impfung zu Verfügung stehen würde. Leider musste ich für meine Mutter absagen, da sie in der Zeit krank war.“ Deshalb habe er die Chance wahrgenommen, geimpft zu werden und stellt fest: „Ich habe auch zu keiner Zeit mein Amt als Ortsbürgermeister hierzu missbraucht.“ Vielmehr habe er mit „gutem Beispiel“ vorangehen wollen.

Wer nun denkt, dass in diesem Moment eine wilde Diskussion losgeht, unterschätzt die Disziplin der Kröver Gemeinderäte und Bürger, denn es wird keine Stimme der Kritik laut. Vorerst. Tatsächlich nimmt die Sitzung ihren fast dreistündigen Lauf und die Tagesordnungspunkte, darunter Baugenehmigungen, Straßenausbau-Pläne und die Erweiterung des Campingplatzes werden abgearbeitet. Auch die Zuschauer harren geduldig aus. Am Ende der Sitzung entlädt sich dann aber der Ärger. Den Anfang macht Michael Condne (FDP), der aus seiner Verärgerung keinen Hehl macht: „Das hat sich so angehört, als hättest Du im Parkverbot gestanden. Ich habe kein Wort des Bedauerns gehört! Du hast nicht gesagt, dass Du einen Riesenbock geschossen hast!“, wirft er dem Bürgermeister vor. Marcus Heintel versucht, die Diskussion zu stoppen: „Ich sehe nicht den Bedarf, das jetzt im Gemeinderat öffentlich zu besprechen. Dazu hätte man am Anfang die Tagesordnung ändern müssen. Da muss ich jetzt mal formalistisch sein.“

Davon lassen sich die Kröver aber nicht beeindrucken. Beigeordneter Bernd Ketter (FDP) ist wütend, aus seiner Sicht ist die Vertrauensbasis zerstört: „Seine Frau ist auch geimpft worden. Das hat der dem Volksfreund aber nicht gesagt. Ich werde unter Martini kein Beigeordneter mehr bleiben und trete von meinem Posten zurück.“ Katrin Schühlein (CDU) hält dem Bürgermeister bei: „Er hat aber niemandem die Impfdosis weggenommen.“ Darauf fragt Ketter: „Warum hat er dann nicht schon früher gesagt, dass er geimpft wurde?“. Und Sascha Hamm (FDP) setzt nach. „Wenn ich um 11.30 Uhr weiß, dass am Nachmittag Dosen übrig bleiben, dann habe ich die verdammte Pflicht, Nachrücker zu suchen. Dafür waren fünf Stunden Zeit. Das ist eine Unverschämtheit.“

Martini bekräftigt, dass er sein Amt nicht missbraucht habe und dass es ihm Leid tue. Er bestätigt, dass auch seine Frau geimpft wurde.

Desiré Beth (CDU), ebenfalls Beigeordnete entgegnet: „Jetzt platzt mir der Kragen! Ich hätte mich nicht gemeldet. Ich hätte ,Nein‘ gesagt.“ Rainer Trossen (SPD) versucht, die Wogen zu glätten. „Dass die Frau auch geimpft wurde, bringt eine andere Dimension hinein. Ein Rücktritt des Bürgermeisters würde uns aber nicht weiterbringen. Du hast die gelbe Karte erhalten. Aber wir müssen weiter zusammen arbeiten.“

Tatsächlich ist die Abwahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters durch den Gemeinderat nicht möglich. Paragraf 55 der Gemeindeordnung sieht eine Abwahl nur für einen hauptamtlichen Bürgermeister vor.