Corona : „Corona“-Spucker kommt vor Gericht

Bernkastel-Kues „Jetzt hast du Krieg angefangen, ich mach dich fertig, du kleiner Polenjunge“: Wegen dieser Äußerung und weil er einen Mann mit der Behauptung, er habe Corona, angespuckt haben soll, steht ein Mann vor Gericht.

) Weil er Personen beleidigt und mit der Ansage, er habe Corona, angespuckt haben soll, steht am Montag, 23. November, ein Mann am Amtsgericht Bernkastel-Kues vor Gericht. Der 55 Jahre alte Angeklagten steht unter Verdacht, im März 2020 in Piesport in zwei Fällen tätlich eine andere Person beleidigt zu haben.