1300 Hektar Potenzial : Corona stoppt die Pläne der VG Wittlich-Land für weiteres Gewerbe – Wann geht es los?

Landscheid/Wallscheid Eine zu Jahresbeginn präsentierte Studie sieht in der VG Wittlich-Land immensen Raum für Industrie und Gewerbe. Doch seit Januar hat man von den großen Visionen nichts mehr gehört. Der TV fragt nach.

Der Flächenhunger der Investoren nach geeigneten Gewerbe- und Industriestandorten in und um Wittlich scheint unersättlich. Für erschlossene Parzellen in Industrie- und Gewerbegebieten stehen Interessenten Schlange, und die meisten gehen leer aus. Denn die Kreisstadt Wittlich hat fast nichts mehr im Angebot und ist so gut wie ausverkauft. Die Flächenknappheit in der Wittlicher Senke macht es schwierig, weitere Areale zu erschließen. Goldgräberstimmung herrscht jetzt eher vor den Toren der Stadt. Wie Dennis Junk, Bürgermeister der VG Wittlich-Land im Januar erklärte, bekomme die Verwaltung ständig Anfragen von Unternehmen, die auf der Suche nach Flächen für Industrie und Gewerbe seien. Junk: „Da sind große Anfragen bei. Die wollen 13, 25 oder gar 30 Hektar.“ Aber auch die Verbandsgemeinde bekommt diese Anfragen nicht bedient – derzeit. Im Gegensatz zur Stadt Wittlich hat die VG Wittlich-Land aber das Glück, dass sie über unglaubliche Weiten und potenzielle Gewerbe- und Industriestandorte verfügt. So bescheinigte ein Planungsbüro der Verbandsgemeinde in einer im Januar vorgestellten Studie sage und schreibe 1300 Hektar Potenzialfläche (Volksfreund berichtete). Nur mal zum Vergleich: Der Industriepark Region Trier ist 110 Hektar groß. Nach der anvisierten Erweiterung in Richtung Hetzerath werden es mehr als 150 Hektar sein.