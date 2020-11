Gesundheit : Kapazität der Corona-Teststation in Wittlich erhöht

Foto: Hans Krämer

Wittlich Die Kapazitäten der Corona-Teststation des Landkreises in Wittlich sind nach Angaben der Kreisverwaltung deutlich erhöht worden. Aufgrund der steigenden Zahl von Covid-19-Fällen hat die Verwaltung die Teststation in der Kreisstadt erneut ausgebaut: Die Drive-In-Teststation in der Röntgenstraße 13 (ehemals Diskothek Colosseum) kann jetzt durch mehr Fahrzeuge parallel befahren werden, zudem wurden die Öffnungszeiten angepasst.

Die Station hat nun montags von 10 bis 14 Uhr und dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.