Tourismus : Mehr Gäste in Traben-Trarbach: Tourismus läuft wieder an

Mehr Gäste in Traben-Trarbach: Tourismus läuft wieder an

Traben-Trarbach Auch in Traben-Trarbach steigern sich die Besucherzahlen trotz der strengen Corona-Auflagen. Kirsten Haag von der Tourismus-Info kann der Krise trotz des erhöhten Personalaufwandes sogar einen kleinen Vorteil abgewinnen.

Monatelang war an der Mosel nichts los. Der Lockdown, die Maskenpflicht und das komplizierte Erfassen der persönlichen Daten von Besuchern machten einen Besuch an der Mosel nicht gerade attraktiv. Dennoch hat die Zahl der Besucher in den vergangenen Wochen zugenommen. Das meldet die Tourist-Info in Traben-­Trarbach. Damit ist auch ein Ende der zu Beginn der Krise verhängten Kurzarbeit in Aussicht, wie Stadtbürgermeister Patrice Langer sagt: „Wir haben damals Kurzarbeit gemacht, um den Tourismusbeitrag zu senken. Jetzt haben wir wieder eine gute Ansprache der Touristen und auch wieder einen hohen Beratungsaufwand“.