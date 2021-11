Corona-Update : Impfzentrum verlangt Terminvereinbarung – Die wichtigsten Neuerungen für Bürger im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die 81-jährige Mathilda Reiland aus Meerfeld (VG Wittlich-Land) war im Januar bei den ersten, die in Wittlichgeimpft wurden. Nun öffnet das Impfzentrum wieder. Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Wittlich Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es in Bernkastel-Wittlich so einige Neuigkeiten, die Landkreisbewohner zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit sowie der ihrer Angehörigen wissen sollten:

Impfzentrum Am Montag, 6. Dezember, wird mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) das Impfzentrum in Wittlich wieder seine Türen öffnen. Doch entgegen erster Meldungen durch die Kreisverwaltung wird montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags sehr wohl eine Terminvereinbarung notwendig sein, um dort eine Coronaschutzimpfung zu erhalten. Anmeldung online unter www.impftermin.rlp.de.

Info Das Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat am Montag, Stand 14 Uhr, 73 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der laborbestätigten Fälle liegt bei 4791 (Vortag: 4718). Aktuell sind 592 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Bernkastel-Wittlich akut an Covid-19 erkrankt. Als genesen gelten 4130 Menschen. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 69 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 236,9 am Sonntag auf 268,0. Landesweit liegt sie bei 309,3. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt landesweit bei 4,09.

Impfen ohne Terminanmeldung wird dort nur an einem Tag in der Woche möglich sein: donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr. Das Impfzentrum wird montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 8.30 Uhr von 16Uhr öffnen. Wie Landrat Gregor Eibes erklärt, soll die Terminanmeldung einen „ordnungsgemäßen Ablauf“ garantieren und dafür sorgen, „dass Leute, die erst um 10 Uhr dran sind, nicht schon um 8 Uhr vor der Tür stehen“.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech für unter-30-jährige sowie Moderna. Zum Termin sind Personalausweis und soweit vorhanden Impfausweis mitzubringen. Daneben sind auch noch Impfbusse im Landkreis unterwegs. Informationen zu Terminen und Standorten gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung.

Verbundkrankenhaus Ab Donnerstag, 2. Dezember, gilt im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wieder ein Besuchsverbot. Bei Inzidenzen, die aktuell höher denn je sind, reagiert die Klinik mit diesem Besuchsverbot auf das stark gestiegene Ausbreitungsrisiko des Corona-Virus. Viele Patienten im Verbundkrankenhaus gehören zum vulnerablen Personenkreis der besonders Schutzbedürftigen. Diese Maßnahme schützt zudem die Klinikmitarbeitenden, um die Patientenversorgung auch weiterhin sicherzustellen. Ausnahmeregelungen zum Besuchsverbot können unter anderem. im Bereich medizinischer Härtefälle vereinbart werden, wie beispielsweise in der Intensiv- oder Palliativmedizin. Ausgenommen sind auch Begleitpersonen minderjähriger Kinder oder von werdenden Müttern, die zur Entbindung in die Geburtshilfe Wittlich kommen. In allen vereinbarten Ausnahmefällen werden die Besucher um einen tagesaktuellen negativen Antigentest eines Testzentrums gebeten oder im jeweiligen Stationsbereich getestet.

Um weiterhin den Kontakt zu ihren Angehörigen halten zu können, bittet das Klinikum darum, verstärkt die Möglichkeit von Telefonaten mit den Patienten über die individuellen Bett-Telefone im Patientenzimmer zu nutzen. Alle Besucher der Sprechstunden, Praxen und Ambulanzen im Klinikum haben freien Zugang.

Teststation Die Corona-Teststation in der Röntgenstraße in Wittlich ist die einzige kommunal betriebene Einrichtung dieser Art und Größe in Rheinland-Pfalz. Die Teststation des Landkreises in Wittlich steht aufgrund der täglich neuen Rekordmeldungen bei den Corona-Infektionszahlen ab sofort nur noch für Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen zur Verfügung. Ab Mittwoch, 1. Dezember, wird die kommunale Teststation in der Röntgenstraße keine Schnelltests für jedermann sowie auch keine PCR-Tests für Selbstzahler mehr durchführen. PCR-Tests mit Überweisung des Hausarztes sollen weiterhin möglich sein.