Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Virus : Hysterie schafft Diebe

Desinfektionsmittel für die Hand ist in nahezu allen Apotheken und Drogeriemärkten der Region ausverkauft und derzeit auch vom Großhandel kaum mehr lieferbar. Foto: dpa/Andreas Arnold

Bernkastel-Wittlich Desinfektionsmittel und Mundschutz sind in fast allen Apotheken im Kreis ausverkauft. Das Krankenhaus beklagt dreiste Diebstähle.

Die Zahlen steigen: Mittlerweile gibt es vier bestätigte Fälle einer Covid-19-Infektion im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Es zeichnet sich ab, dass die bereits auf der ganzen Welt grassierende Lungenerkrankung auch vor dem Landkreis Bernkastel-Wittlich nicht haltmachen wird. Auf einer Pressekonferenz erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche gar, es sei davon auszugehen, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit der Viruserkrankung infizieren könnten. Doch viele Bürger meinen, sich mit dem blinden Kauf und der Bevorratung von Desinfektionsmitteln und Mundschutz besser gegen das Virus rüsten zu können. Der TV hat bei den Apotheken im Landkreis sowie auch im Verbundkrankenhaus nachgefragt, wie die Versorgungslage mit diesen im medizinischen Bereich notwendigen Dingen derzeit aussieht. Wie sieht es im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich aus, in dem sowohl Patienten als auch Personal auf Desinfektionsmittel und Mundschutz angewiesen sind?

Krankenhaus Derzeit sei man noch gut mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel bevorratet, sagt Pressesprecherin Sabine Zimmer. „Leider wurden bereits mehrfach ganze Dispenser für Desinfektionsmittel und Schutzmasken aus den Eingangsbereichen gestohlen. Diese Diebstähle werden nun ausnahmslos zur Anzeige gebracht.“ Derzeit sei die Versorgung noch gewährleistet, aber wie sieht es mit der Wiederbeschaffung aus? „Aktuell ist die Beschaffung von Desinfektions- und Schutzmaterial sehr schwierig und wenn verfügbar, dann zu extrem gestiegenen Preisen“, erklärt Zimmer.

Info Krankenhaus kürzt Besuchszeiten Zum Schutz gegen eine Ausbreitung des Coronavirus gelten an beiden Standorten des Verbundkrankenhauses derzeit verkürzte Besuchszeiten. Patienten in allen Klinikstationen dürfen nur mehr zwischen 15 und 17 Uhr besucht werden. Für die Entbindungs- und Frühchenstation gilt ein generelles Besuchsverbot – außer für die Väter der Kinder.

Zunächst sei nun der genaue Bestand an beiden Klinikstandorten geklärt worden. Es sei frühzeitig reagiert und nachbestellt worden, um den Bestand den erhöhten Anforderungen anzupassen. „Der Einsatz der Materialien wurde für die verschiedenen Klinikbereiche separat beschrieben mit dem Ziel der Reduktion eventuell unnötiger Verbräuche. Wie lange der Vorrat an Desinfektionsmitteln und Mundschutz im Verbundkrankenhaus ausreiche sei schwer zu sagen und abhängig von der weiteren Entwicklung der Situation. Zimmer: „Die Lage wird jeweils tagesaktuell im internen Koordinationsstab Covid-19 der Klinik besprochen und eingeschätzt.“

Apotheken Wie sieht es in den Verkaufsstellen für Arzneimittel und Medizinprodukte im Landkreis aus? Bekommt man dort noch Desinfektionsmittel und Mundschutz?

Wittlich Normale Desinfektionsmittel und Mundschutz aller Art seien durch die Bank ausverkauft, erklärt die Altstadtapotheke Wittlich. Es seien nur noch Produkte zur Flächendesinfektion und Alkoholtücher erhältlich. Gleiches Bild bei der Bahnhofsapotheke: Man habe bei Großhändlern und Herstellern angefragt, aber es sei nichts lieferbar.

Bernkastel-Kues Desinfektionsmittel und Mundschutz seien momentan ausverkauft, erklärt die Cusanus Apotheke an der Mosel. Man habe jedoch verschiedene Artikel bestellt, um künftig selbst Desinfektionsmittel herzustellen.

Manderscheid Die Manderscheider lassen sich von der allgemeinen Hysterie scheinbar nicht anstecken. In der Hirsch-Apotheke seien sowohl noch Desinfektionsmittel als auch Mundschutz erhältlich. Im Gegensatz zu Arztpraxen werde dieser jedoch an Privatpersonen je nach Fall nur in Einzelstücken verkauft, heißt es von Seiten der Apotheke. Viel sei davon nicht mehr da. „Allgemein kaufen die Leute etwas mehr – auch von ihren Dauermedikamenten, die sie auf Rezept bekommen, weil sie wohl denken, sie bekommen sie bald möglicherweise nicht mehr.“

Salmtal „An Mundschutz haben wir gar nichts mehr, können auch nichts mehr bestellen“, erklärt eine Mitarbeiterin der Marien-Apotheke. Desinfektionsmittel gebe es nur noch in großen Gebinden, also nichts mehr für in die Handtasche. „Das war aber jetzt auch vermutlich die letzte Lieferung für die nächsten Wochen. Wir teilen unsere Bestände ein. Es darf nicht jeder zehn Packungen kaufen. Leider sind auch schon die Rohstoffe zur Selbstherstellung von Desinfektionsmitteln nicht mehr zu bekommen. Deshalb halten wir Desinfektionsmittel für Patienten, die gesundheitlich darauf angewiesen sind wie Menschen mit Autoimmunkrankheit und die Dauerkatheter gewechselt bekommen, zurück.“ Es werde nun rationiert. „Dabei brauchen gesunde Menschen gar kein Desinfektionsmittel. Gründliches Händewaschen ist ausreichend.“

Traben-Trarbach Nichts mehr zu haben: Außer Flächendesinfektionsmittel sei von diesen Produkten alles ausverkauft und ein Liefertermin unbekannt, erklärt die Hirsch-Apotheke.

Morbach Im Hunsrück wartet man nicht auf Bestellungen, sondern stellt Desinfektionsmittel selbst her. Wie die Apotheke am Oberen Markt erklärt, werde das selbst hergestellte Desinfektionsmittel jedoch nur an „schwierige Fälle wie Menschen mit Autoimmunerkrankung“ abgegeben. „Wir fragen nach.“ Mundschutz, so erklärt die Apotheke, sei nicht mehr lieferbar.

Um sich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, kaufen und hamstern derzeit viele Menschen Mundschutz aller Art. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand