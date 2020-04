Kostenpflichtiger Inhalt: Coronapandemie : Corona: Was die Zahlen verraten

Mehr als 600 Menschen wurden bislang an der Drive-In-Station des Kreises getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Bernkastel-Wittlich Wie alt sind die Infizierten? Ist die Mehrheit männlich oder weiblich? Wie viele Menschen wurden im Landkreis auf das Coronavirus getestet? Der TV fragt nach und die Verwaltung gibt interessante Details preis.

Wie beinahe alle Landkreise in Deutschland kämpft sich auch der Kreis Bernkastel-Wittlich durch die Corona-Krise. Täglich teilt die Kreisverwaltung aktuelle Zahlen mit. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, die Anzahl der Genesenen und die der Menschen, die im Krankenhaus behandelt sowie beatmet werden müssen. Aber wie schlägt sich der Kreis im Vergleich zu anderen Kommunen? Wenn man das wissen will, darf man nicht nur die tagesaktuellen Zahlen in den Blick nehmen. Die Statistik der Kreisverwaltung enthält zudem noch viele weitere interessante Informationen zur Entwicklung der Pandemie im Landkreis.

Alter So befand sich der jüngste Patient des Landkreises, wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, auf TV-Anfrage erklärt, noch im Säuglingsalter. Vater und Mutter seien positiv getestet worden und so dann auch das Baby, sagt Follmann. Allerdings habe der Säugling bloß milde Symptome gezeigt. Eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen.

Info Aktuelle Covid-19-Zahlen aus dem Landkreis Keine weiteren Fälle von Menschen aus dem Kreisgebiet, die an Covid-19 erkrankt sind, sind der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Wochenende gemeldet worden. Das teilte Kreissprecher Manuel Follmann mit. Da auch die Zahl der genesenen Patienten unverändert ist, bleibt es bei 48 erkrankten Menschen (Stand: Sonntag, 19. April, 17 Uhr). Insgesamt gibt es 121 bestätigte Krankheitsfälle. Die stationäre Behandlung von Patienten war am Sonntagabend aktuell in sieben Fällen erforderlich. Davon wurden drei Menschen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Der älteste Patient des Landkreises war 90 Jahre alt. Das Durchschnittsalter aller bislang Infizierten des Kreises beläuft sich auf 43,8 Jahre. Das Durchschnittsalter der Coronapatienten des Landkreises liegt damit deutlich unter dem bundesweiten Altersmedian von 50 Jahren, den das Robert-Koch-Institut (RKI) errechnet hat. Wie kann das sein? Als Anfang März die ersten Fälle im Landkreis auftraten, konnte die Infektionskette in einem Großteil der Fälle bis nach Österreich und die Skiurlaubsorte wie Ischgl zurückverfolgt werden. Die Kreisverwaltung bestätigt die Feststellung, dass es sich bei vielen Infizierten aus dem Landkreis um meist junge Menschen handelte, die aus dem Skiurlaub aus Ischgl und der Region Tirol zurückgekehrt waren.

Follmann: „Das waren nahezu alles Reiserückkehrer aus späteren Risikogebieten. Es war unser Glück, dass die sich unmittelbar nach ihrer Rückkehr, als sie Erkältungssymptome verspürten, selbstständig in Quarantäne begeben hatten und nicht mehr arbeiten gegangen sind.“ So sei der Kontakt der Infizierten zu anderen Personen und deren Ansteckung weitgehend unterbunden worden. Die Zahl der Infizierten stieg dennoch im März zunächst weiter an.

Symptomatik In einem weit überwiegenden Teil der Fälle ließen die Krankheitsverläufe, so Follmann, eine häusliche Isolierung zu. Der Anteil der Fälle mit schwereren Symptomen, die eine stationäre oder gar intensivmedizinische Betreuung erforderlich machen, beläuft sich aktuell auf rund 15 Prozent. Bislang zählt der Landkreis erst einen Todesfall. Eine 90-Jährige Kreisbewohnerin erkrankte nach Angaben der Verwaltung während eines Aufenthalts in Bayern und wurde dort in einem Krankenhaus stationär behandelt, wo sie auch verstarb (der TV berichtete).

M/W/D Männlich, weiblich oder divers? Das sagt die Statistik zum Geschlecht der Erkrankten. Die 115 Infizierten (Stand: 14. April/aktuelle Zahlen im Infokasten) setzen sich aus 47 Frauen (davon 27 zwischenzeitlich genesen) und 68 Männer (davon 37 zwischenzeitlich genesen) zusammen. Entgegen der bundesweiten Verteilung, 48 Prozent männlich gegenüber 52 Prozent weiblich, sind im Landkreis mit 59 Prozent demnach überwiegend Männer betroffen.

Tests Wie viele der rund 112 000 Einwohner des Landkreis wurden überhaupt bislang auf eine Covid-19-Infektion getestet? Und wie verhält sich die Zahl der täglich durchgeführten Tests zur Zahl der jeweiligen positiven Ergebnisse? Follmann: „Da nicht die Durchführung eines Tests, sondern nur dessen positiver Befund sowie der begründete Krankheitsverdacht einer Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt unterliegen, liegen der Kreisverwaltung keine abschließenden Erkenntnisse über diese Daten vor. An der Corona-Test-Station des Landkreises in Wittlich seien bislang 589 Testungen durchgeführt worden (Stand: 14. April). In 46 Fällen wurde dem Gesundheitsamt ein positives Testergebnis mitgeteilt. Durchschnittlich wurden dort seit der Eröffnung 40 Test am Tag durchgeführt. Die Teststation, bislang untergebracht bei den Berufsbildenden Schulen, befindet sich ab diesem Montag in der Röntgenstraße in der ehemaligen Diskothek Colosseum.

Mit 102,2 Infizierten pro 100 000 Einwohner liegt die Betroffenheit des Landkreises deutlich unter dem Landesdurchschnitt mit 123 Infizierten sowie dem Bundesschnitt mit 153 Infizierten pro 100 000 Einwohnern.