Corona : Impfzentrum soll wieder öffnen

Foto: Hans Krämer

Wittlich Die vierte Corona-Welle mit der gefährlichen Delta-Variante steht vor der Tür: Die Kreisverwaltung will die Impfkampagne vorantreiben. Individuelle Corona-Tests können jedoch nicht mehr von der Wittlicher Teststelle übernommen werden.

Wittlich In einem kurzfristig einberufenen Krisengespräch erläuterten Landrat Gregor Eibes und der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Christoph Schlichting, am Donnerstag die aktuelle Lage. Die gute Nachricht: Eibes sieht sehr gute Chancen für die Wiedereröffnung des Wittlicher Impfzentrums, um Booster-Impfungen und Impf-Zögerern ihre Erst-Impfungen zu verabreichen. Neben dem massiven Vorantreiben der Impfkampagne zählen aber auch das Testen und die häusliche Quarantäne zu den Faktoren, um die Welle zu brechen.

Die pandemische Lage im Landkreis: Dr. Schlichting weist darauf hin, dass die Inzidenzwerte derzeit rapide steigen. Auch die Hospitalisierungsquote nimmt zu. Betrachtet man die Inkubationszeit von fünf bis 14 Tagen, so liegt der Ursprung dieser lokalen vierten Welle um den 11. November herum. Ausbruchs-Cluster seien vor allem an Schulen und in Kitas zu verzeichnen. Allerdings komme es dort kaum zu Erkrankungen. Schlichting: „Bei einem Ausbruch war vor kurzem ein Kind leicht erkrankt, aber 120 positiv getestet.“ Aus welcher Richtung kommt nun die „vierte Welle“. Schlichting weist auf den Bereich südliche Weinstraße hin, offenbar breite sich die Delta-Variante von dort aus über den Hunsrück Richtung Wittlich aus. Schlichting: „Die vierte Welle ist mit voller Wucht da.“

Die Lage im Wittlicher Testzentrum: In den sozialen Netzwerken gab es in den vergangenen Tagen große Verunsicherung über die Leistungen des Wittlicher Testzentrums. Fakt ist: Die Wittlicher Teststation kann ab sofort keine individuellen Testungen mehr vornehmen, weil sie wegen Massentests von Schulen und Kitas längst über ihre Kapazitätsgrenze geraten ist. Landrat Gregor Eibes betont: „Wir haben vor über einem Jahr eigenständig und auf freiwilliger Basis ein Testzentrum des Landkreises errichtet. Damals ging es ja nur um PCR-Tests. Menschen konnten mit Überweisungen von Hausärzten, die in ihrer Praxis keine Tests anboten, dorthin kommen. Aber das war alles eine freiwllige Dienstleistung des Landkreises und einmalig in Rheinland-Pfalz.“ In bis zu vier Straßen wird seitdem getestet. Eibes lobt nach wie vor die „großartige Leistung“ der vielen Helfer, die zu Beginn der Pandemie dort mit gearbeitet haben. Als dann auch Schnelltests möglich waren, wurden sogar mobile Testzentren in Maring-Noviand, Morbach und weiteren Gemeinden eingerichtet. Aber das war alles eine freiwillige Leistung. Im Sommer dieses Jahres wurde das Angebot mangels Nachfrage wieder sukzessive zurückgefahren.

Jetzt sei aber mit einer neuen „Test-Welle“ zu rechnen: Die 3G-Regel, wird an vielen Arbeitsplätzen eingeführt wird und die 2Gplus-Regel wird bei extrem hoher Hospitalisierungsrate greifen, was dann dazu führe, dass auch Geimpfte sich für bestimmte Aktivitäten regelmäßig testen lassen müssen.

Deshalb beschränke sich das Wittlicher Testzentrum jetzt nur noch auf behördlich angeordnete Massetestungen eigener Einrichtungen, die im Fall eines Ausbruchs in einer Kita oder Schule ja auch zeitnah erfolgen müssen, damit der Betrieb wieder weiter laufen kann.

Andere Test-Möglichkeiten: Dr. Schlichting vom Gesundheitsamt erinnert daran, dass grundsätzlich die niedergelassenen Ärzte testen können. Schlichting: „Wer Symptome hat und sich unsicher ist, ober möglicherweise an Covid-19 erkrankt ist, sollte sich in erster Linie an die niedergelassenen Ärzte wenden.“ Eibes ergänzt, dass davon auszugehen ist, dass zeitnah auch wieder privat betriebene Testzentren öffnen. Generell könne man zwischen drei Typen von Test-Kandidaten unterscheiden. Wenn zum Beispiel in einer Fußballmannschaft oder in einer Kita Corona aufflamme, dann würde die Mannschaft oder die Kita-Gruppe in einem Durchgang nach wie vor in der Wittlicher Test-Station getestet. Wenn einzelne Menschen sich krank fühlen, dann müssten sie zu ihrem Hausarzt, der dann den Test macht oder an eine andere Teststelle überweist. Außerdem gäbe es noch den dritten Typus, den „Selbstzahler“. Das sind Menschen, die sich gesund fühlen, aber zum Beispiel für eine Flugreise ein internationales PCR-Test-Zertifikat benötigen und das zum Beispiel in einer privat betriebenen Teststelle erhalten können.

Die Kontakt-Nachverfolgung: Die derzeit geltende Regelung hält Eibes für „absurd“ und nicht mehr durchführbar. „Ein Beispiel: Ich schaue mir am Wochenende ein Fußballspiel in Köln mit 5000 Besuchern an und gehe am Sonntag noch in ein Konzert in Trier oder in ein Restaurant. Welche Kontakte soll ich dann überhaupt melden? Die Nachverfolgung von so vielen Kontakten ist durch das Gesundheitsamt überhaupt nicht mehr zu leisten. In einem harten Lockdown, in dem die Kontaktmöglichkeiten stark verringert sind, macht das Sinn. Aber nicht, wenn alles wieder offen ist.“ Vor diesem Hintergrund hatte Eibes bereits im September die Überlastungsanzeige des Gesundheitsamtes am zuständigen Ministerium angemeldet. Denn diese enorme Arbeit und die zahllosen Telefonate, die dann zu erledigen wären, könnten die Mitarbeiter auch mit Unterstützung der Bundeswehr nicht mehr leisten. Von der Kontrolle der Einhaltung der häuslichen Quarantäne einmal ganz abgesehen. Schlichting ergänzt: „Wir sind de fakto immer noch in der Containment-Phase der Pandemie. Diese Phase ist aber eigentlich nur für den Ausbruch gedacht, in der Hoffnung, das Virus einzudämmen und so zu kontrolieren.“ Eibes setzt nach: „Wir sollten uns darüber im klaren sein, dass wir diesen Aufwand überhaupt nur betreiben, um die Ungeimpften zu schützen!“ Trotz des hohen Aufwandes habe der Landkreis bis heute immer noch jeden Tag die Inzidenzwerte gemeldet, was viele andere Landkreise in Rheinland-Pfalz schon längst aufgegeben hätten.

Das Impfen: „Wir sind dabei, unser Wittlicher Impfzentrum wieder in Gang zu setzen. Wir haben das Glück, dass es eine Immobilie ist, die immer noch nicht andersweitig genutzt wird. Wir sind gerade dabei, Helfer, Pfleger und Ärzte zu rekrutieren und das Impfzentrum zeitnah wieder zu öffnen,“ sagt Eibes. Damit könne man die Impfkampagne weiter vorantreiben und die Hausärzte entlasten. Die Anmeldung soll dann nicht mehr über die Internetseite des Landes erfolgen, sondern direkt online bei der Kreisverwaltung. „Mir schwebt vor, dass wir das ähnlich machen wie bei der Anmeldung zur Kfz-Stelle,“ sagt Eibes. Eine entsprechende Software-Lösung sei in Arbeit. Denkbar sei auch, an ein bis zwei Tagen pro Woche Impfungen sogar ohne Anmeldung dauerhaft anzubieten.