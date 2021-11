Corona: : Keine Hotline mehr, Teststelle nur noch für Einrichtungen

Wittlich Wie sieht die praktische Seite der neuen Corona-Regeln aus? Wie sollen die Behörden damit umgehen. Die Kreisverwaltung hat sich auf einen eigenen Kurs festgelegt. Das Wittlicher Gesundheitsamt stellt die freiwilligen Services ein.

Denn wer positiv getestet ist, muss sich für einen gewissen Zeitraum in häusliche Quarantäne begebegen. Und diese Quarantäne muss von den Behörden überwacht werden. In der Regel durch Anrufe oder Besuche von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes.

Teststellen in der Region finden die Bürger auf der Internetseite des Landes (https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/). Erkrankte mit entsprechenden Symptomen sollen sich an ihren Hausarzt wenden.

Das brachte damals schon das Wittlicher Gesundheitsamt an die Kapazitätsgrenze, weshalb Eibes beim Ministerium in Mainz die „Überlastungsanzeige“ erstattet hat. Damit wird signalisiert, dass die Behörde ihre Aufgaben nicht mehr vollumfänglich erfüllen kann – das ist gewissermaßen eine arbeitsrechtliche Rückversicherung für den Behördenchef.

Immerhin konnten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Wittlich bis jetzt noch alle Erkrankten und deren Kontaktpersonen zumindest individuell beraten und testen.

Aber angesichts der enorm steigenden Infektionszahlen meldet die Kreisverwaltung nun, dass die personellen Ressourcen auch in diesem Arbeitsbereich zurzeit erschöpft sind. Mike Winter vom Stab des Landrates sagt: „Das Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich kann die positiv Getesteten und Erkrankten nicht mehr kontaktieren. Diese Personen müssen sich gemäß der Absonderungsverordnung in häusliche Quarantäne begeben und selbständig ihre Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen informieren.“

Die kontaktierten Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen müssen sich dann ebenfalls selbständig in Quarantäne begeben, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Winter erinnert an die Vorschriften: „Die Quarantäne erfolgt dann in der Regel für 14 Tage für Positive beziehungsweise zehn Tage für Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen.“