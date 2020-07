Pandemie : Zahl der Erkrankten im Kreis Bernkastel-Wittlich sinkt auf fünf

Foto: dpa/Marijan Murat

Bernkastel-Wittlich Keine neuen Covid-19-Fälle sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Mittwoch bekannt geworden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich somit weiterhin auf 182. Da die häusliche Isolierung für eine Person am Mittwoch endete, steigt die Zahl der Genesenen auf insgesamt 175 an.

Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten auf fünf Personen.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit kein COVID-19-Patient aus dem Kreis versorgt.