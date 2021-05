Aktuelle Zahlen : Neun Corona-Neuinfektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich Neun weitere Personen sind im Landkreis Bernkastel-Wittlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahlen im Detail.

Am Samstag, 8. Mai, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 11 Uhr neun Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2.836 an. Dem Anstieg der Fallzahlen liegt weiterhin ein diffuses, über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde.

Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 82,7 auf 73,8Fälle je 100.000 Einwohner und liegt damit am vierten Werktag in Folge unter 100 Fällen je 100.000 Einwohnern. Auswirkungen auf die aktuell geltende „Notbremse“ hat dies noch nicht. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschreitet, so treten an dem übernächsten Tag die Maßnahmen außer Kraft.