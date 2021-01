Karneval : Corona zum Trotz: Wittlicher feiern Karneval

Wittlich Schon im Sommer hatten sich die Wittlicher Karnevalsvereine und die einzelnen Stadtteile zusammengesetzt, um ein Konzept für die Fastnacht in Corona-Zeiten zu erstellen. Trotz der aktuellen hohen Infektionszahlen wird virtuell vieles möglich sein.

Klar, eine Saalfastnacht kann es in diesem Jahr nicht geben, auch kein Schunkeln und Küsschen auf den Straßen, aber es ist was möglich. Hermann Barzen, der für die Gruppe spricht, erklärt: „Man muss es wollen, dass etwas passiert. Und hier ist momentan richtig viel im Gange.“

Angedacht war, an den Karnevalstagen eine Tingel-Show in allen Stadtteilen aufzuführen, indem man an verschiedenen Plätzen eine Mischung aus Tanz, Corona Polonäse, kurzen Vorträgen und Sketchen zeigen würde. „Das ist momentan nicht umsetzbar, aber wir werden virtuell feiern. Alle fünf Stadtteile sind dabei, und jeder wird mindestens einen Beitrag leisten, auch Lüxem, Dorf und Bombogen, die keine eigenen Karnevalsvereine haben“, so Hermann Barzen.

Weiter erklärt er: „Und besonders freut uns, dass es so viele junge Menschen sind, die sich die Videos anschauen und dass aus allen Stadtteilen viel Resonanz da ist.“ Er und seine Kollegen aus den anderen Stadtteilen und Vereinen sehen in der Corona-Krise auch eine Chance, weitere Zielgruppen anzusprechen. Insgesamt werden, neben den wöchentlichen virtuellen Beiträgen, in der Woche ab dem 7. Februar bis Aschermittwoch, das ist in diesem Jahr der 17. Februar, 20 närrische Beiträge laufen. Mit dabei sein werden, Klassiker wie die Hobelbank, die natürlich aktuell auf die Geschehnisse in diesem Jahr mit fetzigen Melodien eingeht, Sketche und Gesangsbeiträge, die corona-konform aufgenommen wurden.