Pandemie : Kreis Bernkastel-Wittlich hat niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Kreis Bernkastel-Wittlich hat niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Bernkastel-Wittlich Wer hat die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land? Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz den niedrigsten Wert.

(red) Etappen­sieg im Kampf gegen die Pandemie: Am Mittwoch, 3. März, sank die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt im Kreis Bernkastel-Wittlich von 13,3 am Vortag auf einen Wert von 9,8. Das ist von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz der niedrigste und beste Wert. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus sinkt somit weiter – trotz der auch im Landkreis nachgewiesenen „britischen“ Virusmutation.