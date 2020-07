Ein ganz besonderer Jahrgang : Ungewöhnlich und unvergesslich

Ihre Abiturfeier werden sie wohl nie vergessen. Foto: TV/Elke Raetz

Traben-Trarbach „CoronABI“: Gymnasium Traben-Trarbach verabschiedet seine Abiturienten.

„CoronABI“ – so lautete das Motto des Abiturjahrgangs am Gymnasium Traben-Trarbach, und – zugegeben – so erzwungen wie die Wortkonstruktionen der Abiturmottos jedes Jahr sind, so treffend war das von den Abiturienten gewählte Motto in diesem Jahr aber auch: Abitur im Zeichen von Corona.

Während die Abiturienten der G9-Gymnasien zum Zeitpunkt der Schulschließungen am 13. März ihren letzten Schultag bereits lange hinter sich hatten, bekamen die Abiturienten des G8-Gymnasiums in Traben-Trarbach die Folgen des Lockdowns noch voll zu spüren.

Ob Segen oder Fluch, das hing vermutlich stark vom jeweiligen Schüler ab, wie der Schulleiter Rudolf Müller-Keßeler in seiner Abiturrede hervorhob. Corona drohte bis zuletzt den Schülern neben den ausgefallenen Motto-Tagen und dem nicht stattgefundenen Abi-Streich auch noch einen Strich durch die Abiturzeugnisvergabe zu machen. Aber: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, und so wurde die Abiturzeugnisvergabe mit ein wenig Engagement und Kreativität aller Beteiligten doch noch zu einem unvergesslichen Moment. Da die Abstandsregeln eine große Abiturfeier verhinderten, entschlossen sich die Abiturienten, die Einladungsliste auf die Lehrer, die sie durch die letzten Jahre der Oberstufe begleitet hatten, zu reduzieren. Dass die eigenen Eltern diesen Moment verpassen mussten, das schmerzte jedoch sehr, und so zerbrach man sich in den letzten Tagen vor der Veranstaltung fieberhaft den Kopf, wie man dieses Dilemma beheben könnte.

Die Lösung: Flugs wurde eine Kamera aufgebaut, die den Eltern zuhause die Veranstaltung im Live-Stream übermittelte und sie so an diesem wichtigen Abschnitt im Leben ihrer Kinder teilhaben ließ, während die Eltern im Vorfeld der Veranstaltung heimlich kleine Videobotschaften für ihre Kinder aufnahmen, die dann für jeden Schüler nach Erhalt des Abiturzeugnisses eingespielt wurden.

Wie viel das den Abiturienten bedeutete konnte man unschwer an ihren Reaktionen ablesen. Viele waren so gerührt, dass sie in Tränen ausbrachen. Und so wurde die Abiturfeier , obwohl in diesem Jahr kleiner und stiller, vielleicht gerade deshalb zu einer bemerkenswerten Veranstaltung.