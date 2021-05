Coronainfektion : Post und Postbank in Wittlich geschlossen

Wittlich Verschlossene Türen: Die Deutsche Post mit Postbankfiliale in Wittlich in der Schlossstraße hat wegen eines Coronafalls geschlossen. Es gibt andere Postfilialen im Stadtgebiet.

(cmo) Wohin mit den Paketen oder der Überweisung? Kunden der Deutschen Post und Postbank in Wittlich sind irritiert. Denn die Filiale in der Schlossstraße hat seit Montag wegen eines Corona-Falls komplett geschlossen. „Durch positiven Corona-Fall und Quarantäne geschlossen!“ ist auf einem handschriftlich erstellten Plakat, das hinter der Scheibe klebt, zu lesen. Aber wo sollen Kunden nun ihre Pakete abgeben oder ihre Finanzgeschäfte abwickeln?

Wer Briefe, Pakete oder Retouren abgeben möchte, der kann das in der Druckerei Print Point von Harald Lames in der Feldstraße 21 am Lieserufer erledigen. Er kümmert sich um alles „außer Express“. Gleichen Service bietet die Postfiliale im Real-Markt in der Justus-von-Liebig-Straße.