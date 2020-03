Geldinstitute : So reagieren die Banken auf Corona

So reagieren die Banken auf Corona

Auch die Banken in der Region bekommen die Auswirkungen der Coronakrise zu spüren. Einschränkungen im Zahlungsverkehr oder die Knappheit von Bargeld gehören allerdings nicht dazu, wohl aber die Schließungen von einzelnen Filialen und das temporäre Aussetzen von persönliche Beratungsgesprächen. Foto: TV/Ilse Rosenschild

Wittlich/Morbach/Bernkastel-Kues Auch die regionalen Banken reagieren auf die Coronakrise. Einige Filialen bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen, der Zahlungsverkehr und die Versorgung mit Bargeld laufen weiter.

Das Coronavirus macht auch vor den Banken in der Region nicht Halt. Der TV hat nachgefragt, welche Konsequenzen das Virus auf ihre Arbeit hat.

Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Wittlich: Vorstandssprecher Michael Hoeck sagt auf TV-Nachfrage, dass man als Genossenschaftsbank eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern habe. „Gleichzeitig müssen wir aber auch die Versorgung mit Bankdienstleistungen sicherstellen und den Zahlungsverkehr, bar wie elektronisch, aufrechterhalten.“ Die Bank orientiere sich bei allem, was sie tue, an den Empfehlungen staatlicher Einrichtungen sowie des Robert-Koch-Instituts und befolge „selbstverständlich gesetzliche Vorgaben“. Und: „Der operative Geschäftsbetriebs läuft aktuell ohne erkennbare Einschränkungen, wobei einige Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.“ Viele Kunden würden zurzeit die Selbstbedienungsangebote und die digitalen Zugangswege nutzen, ließen sich per Video-Chat oder telefonisch beraten. Filialschließungen seien derzeit nicht vorgesehen, aber auf der Grundlage des Geschehens müsse man die Situation jeden Tag neu bewerten.