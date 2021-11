Gesundheit : Coronapatienten im Krankenhaus Wittlich

Bernkastel-Wittlich Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 120 verzeichnete der Landkreis Bernkastel-Wittlich bis vor wenigen Tagen in der Region die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus (unsere Zeitung berichtete).

In den letzten sieben Tagen wurden gerechnet auf 100 000 Einwohner nur mehr 104 Neuansteckungen gemeldet. Demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile ein gutes Stück gesunken, scheint sich das Virus nicht mehr so schnell auszubreiten. Aktuell zählt der Landkreis 302 akute Corona-Infektionen. Aber wie sieht es im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich aus und ist es um die Hospitalisierung bestellt? Innerhalb der letzten sieben Tage wurden - gerechnet auf 100 000 Einwohner - drei Coronapatienten in das Verbundkrankenhaus eingeliefert. Im Verbundkrankenhaus werden derzeit neun Covid-19-Patienten behandelt: Drei Patienten werden auf der Intensivstation versorgt. Die Covid-Isolierstation zählt aktuell fünf Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion und einen Patienten mit Verdacht auf Covid-19, wobei das PCR-Testergebnis noch aussteht. Seit Beginn der Pandemie, erste Fälle in der Region wurden im März 2020 registriert, zählt der Landkreis insgesamt 4087 bestätigte Coronainfektionen. 335 Menschen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung in der Klinik behandelt werden. 66 Landkreisbewohner starben an den Folgen.