Coronavirus : 13 Crewmitglieder eines Flusskreuzfahrtschiffs infiziert, das im Kreis Bernkastel-Wittlich ankert

37 neue Covid-19-Fälle wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Mittwoch, 21. Oktober, bekannt. 13 Neuinfektionen sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich auf ein Infektionsgeschehen auf einem Flusskreuzfahrtschiff zurückzuführen, das seit dem Wochenende im Landkreis vor Anker liegt. An welchem Ort das Schiff liegt, dazu gab es am Mittwochabend keine Informationen mehr.

„Nachdem in den Reihen des Bordpersonals der Verdacht einer Corona-Erkrankung auftrat, wurden die Passagiere vorsorglich ausgeschifft und durch die Reederei mit Bussen an den Ausgangsort der Reise gebracht.“ Die Gesundheitsämter am Wohnsitz der Passagiere seien über den Sachverhalt informiert worden, erklärt die Verwaltung. „Die Schiffsbesatzung verblieb auf dem Schiff, wurde dort abgestrichen und isoliert. Aus den Testungen resultierten 13 COVID-19-Fälle, die aktuell auch in die Statistik des Landkreises einfließen.“