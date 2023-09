Gesundheit So sieht die Coronavirus-Lage in Bernkastel-Wittlich und der Region Trier aus

Die Pandemie ist vorbei, doch das Coronavirus ist nicht verschwunden. Zum Herbstbeginn bekommen Erreger von Atemwegserkrankungen wieder leichteres Spiel. Die Corona-Fallzahlen waren schon im August wieder leicht angestiegen. Dazu wurde auch eine neue Virusvariante (BA.2.86) gemeldet. Für den Herbst rechnet Gesundheitsminister Lauterbach mit einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionen. Die Tendenz ist jedoch zumindest in Rheinland-Pfalz aktuell wieder leicht fallend. Laut Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums (Stand: 21. September) liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz aktuell bei neun Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In der Vorwoche lag die Inzidenz noch bei elf Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass es vermutlich eine höhere Dunkelziffer gibt, denn anlasslose, kostenlose Testmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Nur die wenigsten dürften sich noch regelmäßig testen. Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test in einer Arztpraxis haben Personen mit Corona-Symptomen. Ein positives Ergebnis muss weiterhin den Gesundheitsbehörden gemeldet werden. Eine Quarantäne- oder Isolationspflicht für positiv auf Corona Getestete besteht nicht mehr. Auch muss in dem Fall nicht mehr zwingend eine Maske getragen werden.