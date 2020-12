Pandemie : Coronavirus breitet sich in Wittlicher Tagespflegeeinrichtung aus

Bernkastel-Wittlich Nach Auskunft der Kreisverwaltung haben sich in der DRK-Tagespflege im Fürstenhof in Wittlich Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert.

Vor einer Woche sah es noch so aus, als wäre das neue Coronavirus im Landkreis Bernkastel-Witltich im Rückzug begriffen. Doch leider steigen auch dort, wie überall im Land, wieder die Infektionszahlen. Erneut hat es auch eine Senioreneinrichtung erwischt: Nach Auskunft der Kreisverwaltung haben sich in der DRK-Tagespflege im Fürstenhof in Wittlich Menschen mit Corona infiziert. Fünf Tagesgäste sowie drei DRK-Mitarbeiter seien positiv getestet worden. In der DRK Wohneinrichtung für behinderte Menschen in Bernkastel-Kues, wo bereits vor Tagen ein Infektionsgeschehen bekannt geworden war (der TV berichtete), haben sich nach Auskunft der Behörde mittlerweile 13 Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert. Wie die Verwaltung erklärt, gebe es auch noch in weiteren öffentlichen Einrichtungen sowie im gesamten Kreisgebiet weitere „Einzelfälle“. Dazu zählt die Kita Hetzerath (der TV berichtete), wo weitere Infektionen bekannt wurden. Am Freitag, 11. Dezember, wurden dem Gesundheitsamt bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr insgesamt 44 Neuinfektionen bekannt. Die häusliche Isolierung endete für vier Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 1020 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 20 bislang Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 208 Personen. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt deutlich von 84,5 am Vortag auf aktuell 114,7 und hat sich damit binnen vier Tagen mehr als verdoppelt. Im Verbundkrankenhaus werden derzeit 14 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei Patienten intensivmedizinisch. Der Kreis zählt bislang insgesamt 1248 Coronainfektionen.