Pandemie : Coronavirus: Sieben Neuinfektionen

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt der Bernkastel-Wittlicher Kreisverwatung sind nach eigenen Angaben am Wochenende sieben Neuinfektuoinen mit dem Virus Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen steigt auf 298. Aus der Quarantäne wurden am Samstag vier und am Sonntag zwei Menschen entlassen, sodass die Zahl der Genesenen auf 254 ansteigt.

Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sind aktuell 42 Menschen infiziert. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit nach Mitteilung der Verwaltung ein Covid-19-Patient versorgt.