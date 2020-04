Coronavirus : Coronavirus: Zahl der aktuell Erkrankten in Bernkastel-Wittlich sinkt

Bernkastel-Wittlich Ein weiterer Mensch ist als infiziert gemeldet worden, aber die Zahl der Genesenen steigt.

Die stationäre Behandlung von Patienten ist mit Stand Mittwochnachmittag, 17 Uhr, in sieben Fällen erforderlich. Davon werden drei Menschen intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Die häusliche Isolierung endete am Mittwoch für drei Menschen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 67 beläuft. Aktuell erkrankt sind damit am Mittwoch im Landkreis insgesamt 49 Menschen, das sind zwei weniger als am Vortag.