Bernkastel-Wittlich Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auf drei gestiegen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Bei de stammen aus der Moselregion des Landkreises.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis am Mittwoch, 11. März, von zuvor einem Patienten auf nun drei Personen gestiegen. „Am heutigen Mittwoch wurde das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung über zwei weitere COVID-19-Fälle informiert“, erklärt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung.

Die beiden positiv auf den Corona-Virus getesteten Personen gehören zu einer fünfköpfigen Reisegruppe aus dem Landkreis, die am Samstag aus dem Skiurlaub aus dem österreichischen Ischgl zurückgekehrt ist. Die beiden jungen Männer, so Follmann, hätten sich sofort nach ihrer Rückkehr in die häusliche Isolierung begeben. Sie hatten dadurch lediglich Kontakt zu ihrem häuslichen Umfeld.