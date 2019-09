Konzert : Country-Sängerin gibt Akustik-Konzert

Enkirch (red) Die Musikerin Jolina Carl gibt am Freitag, 27. September, ab 21 Uhr ein Akustik-Konzert im Musikkeller von Toms Kneipe und Kultur. Die deutsch Country-Sängerin bietet eine stilistische Bandbreite, die von Bluegrass und funkigen Rhythmen bis hin zu rockigen Tönen und traditionellem Country reicht.

Im Februar 2015 kam Carl als einzige Nicht-Amerikanerin in der Finalrunde der Nashville Universe Awards unter die fünf besten in der Kategorie „Female Vocalist of the Year“. Der Eintritt ist frei. Foto: Jolina Carl