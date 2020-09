Corona : Covid-19: 18 Patienten im Kreis

Bernkastel-Wittlich (red) Während am Samstag dem Kreis Bernkastel-Wittlich ein neuer Fall eines Covid-19-Patienten gemeldet wurde, ist am Sonntag kein neuer Fall bekannt geworden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich damit auf 255. Aktuell sind 18 Menschen aus dem Kreis offiziell an Covid-19 erkrankt.

