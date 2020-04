Bernkastel-Wittlich : Covid-19: Drei weitere genesen, ein Toter

Bernkastel-Wittlich Drei Menschen sind inzwischen im Landkreis wieder genesen.

(red) Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist am Freitag, 24. April, ein weiterer an Covid-19 Erkrankter gestorben. Der Patient war, so die Kreisverwaltung, 82 Jahre alt und lag schon länger auf der Intensivstation. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Gebiet des Landkreises Bernkastel-Wittlich auf insgesamt zwei Personen. Die stationäre Behandlung von Patienten ist aktuell in fünf Fällen erforderlich. Davon werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Insgesamt sind im Landkreis 126 Personen infiziert. Am Freitag kam kein neuer Infizierter hinzu, drei weitere sind genesen Damit sind derzeit 29 an Covid-19 erkrankt und 97 Personen bereits genesen.