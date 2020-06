Corona : COVID-19-Fallzahl im Landkreis bleibt unverändert

Bernkastel-Wittlich Am Montag wurde dem Gesundheitsamt kein neuer COVID-19-Fall gemeldet. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen bleibt damit bei 165.

Die Ergebnisse der am Montag durchgeführten 25 Testungen, die im Zusammenhang mit dem Auftreten eines COVID-19-Falls in der Belegschaft des Schlachthofs Simon in Wittlich stehen (der TV berichtete), lagen der Kreisverwaltung bis Redaktionsschluss nicht vor.