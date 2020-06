Corona : Zahl der Covid-19-Infizierten steigt im Kreis Bernkastel-Wittlich an

Foto: dpa/Sakchai Lalit

Bernkastel-Wittlich Am Montag und Dienstag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich zwei neue Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen wächst damit auf 172 an. Aus der häuslichen Isolierung konnte an den vorgenannten Tagen eine Person entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen auf 163 ansteigt.



Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sind aktuell 7 Personen erkrankt. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit kein COVID-19-Patient aus dem Kreis versorgt.