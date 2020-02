Spendenprojekt : Getränke für den guten Zweck – Verein startet Crowdfounding

Niederscheidweiler Der Niederscheidweiler Verein Gemeinsam fürs Gute hat ein neues Projekt gestartet.

(will) Wandern, etwas trinken und dabei Gutes tun: Das ist das Ziel des Vereins Gemeinsam fürs Gute aus Niederscheidweiler. Der Verein möchte an dem Wanderweg „Zwei-Bäche-Pfad“ einen Getränkeautomaten innerhalb von Niederscheidweiler aufstellen, „um den Wanderern dort eine Getränkepause anzubieten“, wie der Verein mitteilt. Den Erlös aus dem Getränkeverzehr möchten sie als Spende an soziale Projekte weitergeben.