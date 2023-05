Snacken wird teurer Preis-Check in Bernkastel-Wittlich: Was Mantateller und Döner kosten

Currywurst mit Pommes oder einen Döner schlemmen, das war früher ein günstiger Snack. Als der Mantateller noch 4,50 bis fünf Euro kostete und man für einen Döner 5,50 Euro zahlte, da war die Fastfood-Welt noch in Ordnung. Doch dann kamen Coronakrise, der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme und Inflation. Wie Imbissbetreiber aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich erklären, haben diese Ereignisse bis heute Einfluss auf ihre Preiskalkulation. Wie sehen die Preise an den Imbissbuden in Bernkastel-Wittlich aktuell aus?