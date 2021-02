Schule : Mehr Abwechslung und flexiblerer Unterricht durch digitale Tafeln

Cusanus-Gymnasium Wittlich - digitale Tafelsysteme in allen Klassen Foto: TV/Christian Sonnenberg

Wittlich (red) Seit 2010 sind am Cusanus-Gymnasium in Wittlich digitale Tafelsysteme in einigen Klassen- und Fachräumen im Einsatz, die in den letzten vier Jahren von Lehrkräften aller Fachbereiche weiterentwickelt und neuen Unterrichtsentwicklungen angepasst wurden.

Die neueste Generation dieser erprobten und bewährten Systeme wird nun in allen Unterrichtsräumen der Schule installiert. Wenn der Präsenzunterricht wieder startet, können die Schüler und Lehrer mit Hilfe dieser modernen Systeme gemeinsam multimediale Lernprodukte entwickeln und präsentieren. Über das in der Schule flächendeckend vorhandene WLan lassen sich Tablets und Notebooks mit den Tafelsystemen verbinden, wodurch die Arbeitsergebnisse der ganzen Lerngruppe vorgestellt werden können. Die Seitentafeln können nach wie vor konventionell verwendet werden. Alle benötigten Dateien können auf dem Server und in der schuleigenen Cloud abgelegt werden und lassen sich so auch von zuhause aus bearbeiten. Das gesamte Projekt wurde von Mitarbeitern der Abteilung Multimedia in kreiseigenen Schulen begleitet und durch den Landkreis Bernkastel-Wittlich im Rahmen des Digitalpaktes finanziert.