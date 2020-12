Schule : Schüler packen Päckchen für Weihnachten im Schuhkarton

Wittlich (red) Schüler der Klasse 6a des Cusanus-Gymnasiums Wittlich nahmen an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teil. „Wie erleben Kinder weltweit die Corona Krise?“, „Wie gehen sie damit um?

“, „Wie kann man ihnen eine Freude machen?“, „Was können wir als Klasse tun, um zu helfen?“, diese und viele weitere Fragen beschäftigten die Schüler. Das Bedürfnis, gerade zu Zeiten von Corona anderen Kindern etwas Gutes zu tun, ist sehr groß und die Schüler entschieden sich zur Teilnahme an der weltweit durchgeführten Aktion, die vor allem Kindern in Not zu Weihnachten durch kleine Geschenke Hoffnung und Zuversicht machen will. Es kamen viele liebevoll mit unterschiedlichen Artikeln des täglichen Bedarfs gefüllte Päckchen zusammen. Foto: Diana Kling