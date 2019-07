Fest : Cusanusstift feiert Kirchweihfest

Bernkastel-Kues (red) Anlässlich des 554. Kirchweihfestes findet am Samstag, 20. Juli, ab 16 Uhr ein Festgottesdienst in der Kapelle des St.-Nikolaus-Hospital/Cusanusstift statt. Die erste Kirchweihfeier geht auf den 22. Juli 1465, am Fest der heiligen Maria Magdalena zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Maria Magdalena ist mehrfach in der Kapelle dargestellt, im Passionsaltar unter dem Kreuz und beim Begräbnis Jesu.