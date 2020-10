Straßenverkehr : Cusanusstraße: Infos für Anwohner

Bernkastel-Kues Im Oktober startet der Ausbau der Cusanus­straße in Kues. Die Ausbaugemeinschaft, bestehend aus dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), den Verbandsgemeindewerken und der Stadt Bernkastel-Kues, lädt im Vorfeld zu einer Anwohnerversammlung am Mittwoch, 14. Oktober, um 18 Uhr in die Güterhalle ein.

Alle Anwohner und ansässigen Betriebe sind eingeladen, sich über den geplanten Ausbau zu informieren. Alle beteiligten Institutionen und Firmen werden bei der Versammlung anwesend sein. Aufgrund der Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie ist eine Voranmeldung notwendig. Sollten mehr als 60 Personen kommen, wird die Veranstaltung geteilt. Dies bedeutet, dass die erste Hälfte für 18 bis 19 Uhr und die zweite Hälfte von 19 bis 20 Uhr eingeladen wird (Wunschtermin kann angegeben werden). Bei der Anmeldung per Mail wird gebeten, einen entsprechenden Zeitraum anzugeben. Sollten es weniger als 60 Interessenten sein, findet die Versammlung von 18 bis 19 Uhr statt.