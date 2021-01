Straßenbau : Cusanusstraße: Online-Infos zur Baustelle

Bernkastel-Kues Die Stadt Bernkastel-Kues hat eine Internetseite mit relevanten Informationen für Anwohner, Gewerbebetriebe und Kunden angelegt. Untersind verschiedene Rubriken angelegt wie zum Beispiel Bauvorhaben, Bauabschnitte, Erreichbarkeit, Parken oder Gewerbe.

Auch die Erreichbarkeit der Gewerbebetriebe wird dort aufgeführt. Hierzu können sich die Betriebe direkt an die Stadt unter

b.waters@bernkastel.de wenden und Informationen einstellen lassen. Anregungen und Ergänzungen werden mit aufgenommen. Diese können auch per E-Mail über das Kontaktformular unter der Rubrik „Fragen und Antworten“ abgeschickt werden. In der Woche ab dem 18. Januar wird die Baufirma die Arbeiten im Bauabschnitt 2 – Saarallee bis Brückenkopf – wieder aufnehmen. In der Saarallee geht es sowohl mit der Verlegung der Kanalhausanschlüsse als auch mit den Gas- und Wasserleitungen weiter.