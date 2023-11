„Imagefilm der etwas anderen Art“ Doku-Film zum Cyberbunker: Hier hat Netflix gedreht

Traben-Trarbach goes Hollywood – allerdings eher mit düsteren Gestalten als mit Glanz & Glamour. Doch gerade das dürfte viele Zuschauer in den Bann ziehen. Denn was im Cyberbunker geschah, ist eine Gangstergeschichte, wie Filmemacher sie sich kaum besser ausdenken könnten. Und so hat die US-amerikanische Medienplattform Netflix den kriminellen Machenschaften auf dem Mont Royal eine Dokumentation gewidmet. „Cyberbunker – Darknet in Deutschland“ zeigt, wie sich die Truppe um Herman Johan Xennt in der Moselstadt einnistete und von hier aus weltweit unzählige Straftaten wie Drogen- sowie Waffenhandel und Pornografie ermöglichte.