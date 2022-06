Justiz : Traben-Trarbach: Cyberbunker noch immer im Dornröschenschlaf

Traben-Trarbach Nach wie vor bleibt der Cyberbunker in Traben-Trarbach beschlagnahmt. Er kann noch nicht verkauft werden. Das kostet den Steuerzahler Geld, und die Stadt Traben-Trarbach muss auf Einnahmen verzichten.

Schon zu Prozessbeginn im vergangenen Jahr stellte sich die Frage, was aus dem Bunker wird, der ja formal noch dem Angeklagten gehört. Jürgen Brauer, Generalstaatsanwalt in Koblenz, wies damals darauf hin, dass der Bunker erst dann an das Land zurückfallen könnte, wenn er als Tatmittel „eingezogen“ werde. In dem Fall könnte das Land ihn über eine Immobilienplattform zum Verkauf anbieten.

Für Stadtbürgermeister Patrice Langer ist das ein großes Ärgernis. In dem Bunker war bis zu seinem Verkauf eine Bundeswehrbehörde beheimatet. „Wenn man zusammenrechnet, was die Stadt dadurch an Kaufkraft und Steuern verloren hat, dann sind das etwa 500.000 Euro jährlich. Die fehlen uns in der Stadtkasse und deshalb wären wir froh, wenn auf diesem Gelände wieder was passiert.“