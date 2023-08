Bundesgerichtshof tagt am Donnerstag Revisionsanträge im Cyberbunker-Prozess: Alles zurück auf Start?

Solch ein Gerichtsverfahren hatte es in Deutschland zuvor nie gegeben. Solche Rechtsfragen hatte noch niemand beantwortet. Und so erwarten Beteiligte wie Beobachter gleichermaßen gespannt, was am kommenden Donnerstag vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe passiert, der sich mit dem Trierer Urteil zum Traben-Trarbacher Cyberbunker befasst und der Frage nachgeht, ob dem Landgericht Fehler unterlaufen sind, die eine Neuauflage des Mammutprozesses notwendig machen.