Serie „Die beliebteste Pizzeria“ : Ein Italiener auf dem Dorf – Warum die Inhaber von Da Luigi in Monzelfeld bewusst aufs Land wollten

Die beste Pizza, die leckersten Gnocchi, das saftigste Bistecca: Wir suchen mit Ihrer Hilfe das Restaurant oder den Lieferservice, wo es die besten Pizzen, die schmackhaftesten Pasta-Gerichte oder das zarteste Steak im Landkreis gibt. Rund 100 Teilnehmer haben im Vorfeld ihre Stimme für ein Restaurant oder einen Lieferdienst abgegeben, jetzt stellen wir die Nominierten vor. Anschließend können die Leserinnen und Leser abstimmen.

Und das sind die Kandidaten: Trattoria Strada 37, Der Italiener da Marco, L‘Italiano in der Alten Holzindustrie, Pizza Party (alle in Wittlich), Der Italiener in Klausen, Pizzeria Europa, Netzroller, Trattoria-Pizzeria Park-Café, Di Salvatore, Altes Zollhaus, Pizzeria Riva, Ristorante Spinelli (alle in Bernkastel-Kues), Pizzeria Cappuccino Da Pino in Enkirch, Salvas Flotte Pizza (Großlittgen), Pizzeria Taverna in Traben-Trarbach, Da Luigi in Monzelfeld, die Trattoria Vulkano in Manderscheid, die Pizzeria la Sila in Thalfang und Pizzeria Lucania in Morbach.