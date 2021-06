Gebäude : Turmsanierung der Dreiser Kirche wird teuer

Extra

Neben dem Gotteshaus in Dreis wird in der Pfarreiengemeinschaft Wittlich momentan an den Kirchen in Platten und Wengerohr gearbeitet. In Wengerohr sind es ebenfalls Arbeiten am Dach und in Platten sind Renovierungen Innen und Außen notwendig. Die Sanierung der Pfarrkirche in Altrich konnte abgeschlossen werden. Dort lösten sich Fugenmaterial und Sandsteinanteile. Zudem werden die Kirchen in Sehlem und Hetzerath derzeit in Stand gesetzt.