Als Frau erfolgreich im Männerberuf : „Ich will sehen, was ich geschafft habe“ – Dachdeckerin Nina Weber aus Erden gehört zu den Besten ihrer Zunft

Erden Nina Weber aus Erden ist Dachdeckerin und hat im Bundes-Leistungswettbewerb den zweiten Platz erzielt. Jetzt darf sie zur Weltmeisterschaft.

Aber zurück zu Nina Weber und ihrem ungewöhnlichen beruflichen Werdegang. In Traben-Trarbach machte sie an der Fachoberschule Gesundheit und Soziales ihr Fachabitur. Dann begann sie eine Lehre als Versicherungskauffrau. Doch damals schon merkte sie, dass dieser Beruf wohl nicht der richtige für sie ist. Dennoch zog sie die Lehre pflichtbewusst durch und machte den Abschluss. Ihr Ausbildungsbetrieb hätte sie gerne übernommen, doch die Leidenschaft fürs Handwerk war stärker. Es war ein Gespräch auf einer Karnevalsveranstaltung mit der ihr gut bekannten Anne Berg aus Erden, die mit ihrem Mann dort den Dachdeckerbetrieb „Berg Dach + Schiefer“ führt. „Komm doch zu uns“, sagte diese. Nina überlegte nicht lange und begann ihre zweite Lehre in dem Betrieb mit seinen sechs Gesellen (Nina Weber ist inzwischen eine davon), einem Meister und zwei Auszubildenden.

Was Firmenchef Berg über seine erfolgreiche Dachdeckerin Nina Weber denkt

„Ich will sehen, was ich geschafft habe“, sagt die junge Frau. Das kann sie in ihrem „neuen Beruf“. Stolz ist sie, dass sie bei der Eindeckung des Erdener Kirchenschiffs mitgearbeitet hat. „Das ist unsere Kirche, und daher ist es etwa ganz Besonderes, dabei mitzuwirken, dass sie erhalten bleibt“, sagt sie. Eine ihrer ersten Arbeiten als Lehrling war die Eindeckung eines Hauses in Erden. Das Haus befindet sich in der gleichen Straße, in der sie wohnt und sie kann also jeden Tag „das, was sie geschafft hat“, sehen.