Soziales : Dänisches Bettenlager in Wittlich unterstützt Maria Grünewald

Dänisches Bettenlager in Wittlich unterstützt Einrichtung Maria Grünewald Foto: TV/Maria Grünewald, Wittlich

Wittlich (red) Weil in Zeiten von Corona ein Räumungsverkauf nicht möglich ist, hat die Filiale des Dänischen Bettenlagers in Wittlich verschiedene Artikel aus ihrem Sortiment an die Einrichtung Maria Grünewald für Menschen mit geistiger Behinderung gespendet.

