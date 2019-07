Konzert : Punkrocker zu Gast im Musikkeller

Dan Allen. Foto: TV/Dan Allen

Enkirch (red) Dan Allen, Frontmann der Punkrocker Ducking Punches aus Norwich in England, ist am Sonntag, 21. Juli, in Toms Kneipe und Kultur zu Gast. In seinen Songs erzählt der Musiker Geschichten über Liebe, Freundschaft, den Tod, das Leben und wie wichtig es ist, über Probleme zu sprechen.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.